قناة النهار شوقي بوخزاني: سرعة خدمة التدفق العالي جدا للإنترنيت ستصل إلى 40 ميغابايت في الثانية بقلم قناة النهار نشر في 23 نوفمبر 2022 - 21:21 تساؤلات شارك غرِّد أرسل 101 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/NrtXH اقرأ أيضا "بلماضي عن مواجهة مالي : "المقابلة ستكون صعبة و هاذا واش رانا نحوسو قناة النهار 13 نوفمبر طالع هابط: والي ولاية تيارت يداهم المطاعم المدرسية في الولاية ويكتشف العجب قناة النهار 20 نوفمبر حمزة بن دلاج يبعث برسالة للشعب الجزائري ويكشف عن موعد خروجه من السجن قناة النهار 10 نوفمبر إجراءات عملية لتنظيم شعبة اللحوم الحمراء وتخفيض الاسعار قناة النهار 16 نوفمبر بومرداس : توقيف شخصين وحجز كميات معتبرة من مادة " التشوتشنة " ببودواو قناة النهار 22 نوفمبر مشاهد جميلة لتلاميذ بزيّ مدرسي موحد في إحدى إبتدائيات أدرار قناة النهار 15 نوفمبر "إسماعيل هنية :" الجزائر واقفة مع فلسـ ـطين ظالمة أو مظلومة.. وفلسطين ليست ظالمة قناة النهار 12 نوفمبر الشيخ النوي: مشروع ثانوية في سيدي بلعباس.. بدات في جانفي تسلمت في نوفمبر قناة النهار 17 نوفمبر غليزان: إنعدام فضاءات الترفيه والتسلية يحرم العائلات من الإستمتاع بالعطلة قناة النهار 03 نوفمبر الإيقاع بـ 15 مشتبه بهم في تزوير تذاكر مقابلات الخضر بالملعب الأولمبي قناة النهار 09 نوفمبر