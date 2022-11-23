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قناة النهار

شوقي بوخزاني: سرعة خدمة التدفق العالي جدا للإنترنيت ستصل إلى 40 ميغابايت في الثانية

بقلم قناة النهار
شوقي بوخزاني: سرعة خدمة التدفق العالي جدا للإنترنيت ستصل إلى 40 ميغابايت في الثانية
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