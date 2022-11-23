قناة النهار شوقي بوخزاني: شركة موبيليس لديها أكبر عدد من الزبائن على المستوى الوطني بأكثر من 21 مليون مشترك بقلم النهار أونلاين نشر في 23 نوفمبر 2022 - 18:54 شارك غرِّد أرسل 59 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/yAhQN اقرأ أيضا بنايات بمحاذات الوديان.. خطر يهدد السكان مع سقوط الأمطار قناة النهار 05 نوفمبر سامية طبوش تبدع بقصيدة "سألوني" في ذكرى الثورة التحريرية قناة النهار 03 نوفمبر شاهد..درك قسنطينة يطيح بمحاولة تهـ ـريب 23 محرك لمركبات أجنبية قناة النهار 21 نوفمبر رئيس الجمهورية يستقبل من طرف الرئيس المصري والأمين العام للأمم المتحدة قناة النهار 07 نوفمبر الرئيس الفرنسي يهنئ الرئيس تبون على نجاح قمة الجزائر العربية ومحادثات مع الرئيس البلغاري قناة النهار 07 نوفمبر داخل الـ18: عوار وآيت نوري في الخضر.. "حكاية لم تنته" قناة النهار 05 نوفمبر المسيلة: بقايا و مخلفات مواد البناء.. سلوكيات سلبية تشوه المنظر العام قناة النهار 10 نوفمبر أمي تعاملني كطفلة صغيرة.. ماهو الحل ؟ قناة النهار 08 نوفمبر وزارة الصناعة : هذا هو جديد الإتفاقية مع مجمع "فيات" ونسبة تقدم المشروع قناة النهار 23 نوفمبر تساقط للثلوج على المرتفعات مساء اليوم قناة النهار 19 نوفمبر