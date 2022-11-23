شوقي بوخزاني : “موبيليس” تحقق أفضل رقم أعمال في تاريخها سنة 2022

كشف الرئيس المدير العام لمؤسسة موبيليس شوقي بوخزاني ان المتعامل الاول للهاتف النقال في الجزائر حقق أفضل رقم أعمال في تاريخها سنة 2022. ومن المتوقع ان رقم اعمال موبيليس عند نهاية سنة 2022 سيتجاوز 135 مليار دينار أي أكثر من مليار دولار.

واوضح بوخزاني ان عدد زبائن مؤسسة موبيليس وصل إلى حد الان 21 مليون مشترك لديهم احسن تدفق الانترنت وأفضل تغطية في الجزائر.

وتابع الرئيس المير العام لموبيليس خلال نزوله ضيفا على قناة النهار ان خلال سنة 2022 ان المؤسسة رافقت عدد من التحديات التكنولوجية منها تغطية ألعاب البحر الابيض المتوسط. وكذا التغطية النوعية للقمة العربية والتي كانت والأولى من نوعها بإستعمال الرقمنة.

وقال شوقي بوخزاني ان موبيليس خلال هذه السنة سجلت تطورا ونموا كبيرا في رقم أعمالها مقارنة بالسنوات الفارطة. اين سجلت موبيليس خلال الثلاثي الثالث من السنة تطورا بأكثر من 23% مقارنة بنفس الثلاثي من السنة الفارطة. اما بالنسبة لـ 10 اشهر الاخيرة فقد سجلت موبيليس تطورا في رقم الاعمال بـ 12.4 % .

واكد شوقي بوخزاني أن موبيليس سجلت أفضل رقم أعمال في تاريخها سنة 2022 حيث كان أخر رقم سجلته المؤسسة هو في سنة 2016 . وكل المؤشرات والارقام تشير بأن موبيليس ستتجاوز هذا الرقم.