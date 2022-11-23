إعــــلانات
قناة النهار

شوقي بوخزاني: موبيليس تسجل أكبر رقم اعمال في تاريخها ونتوقع تجاوزه الـ 135 مليار دينار نهاية السنة

بقلم قناة النهار
شوقي بوخزاني: موبيليس تسجل أكبر رقم اعمال في تاريخها ونتوقع تجاوزه الـ 135 مليار دينار نهاية السنة
تساؤلات
  • 42
  • 0
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

رابط دائم : https://nhar.tv/fyvWa
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر