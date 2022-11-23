قناة النهار شوقي بوخزاني: موبيليس تسجل أكبر رقم اعمال في تاريخها ونتوقع تجاوزه الـ 135 مليار دينار نهاية السنة بقلم قناة النهار نشر في 23 نوفمبر 2022 - 21:19 تساؤلات شارك غرِّد أرسل 42 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/fyvWa الجزائر اقرأ أيضا "وزير الصناعة يكشف تفاصيل دفتر شروط إستيراد السيارات:" بعد ساعات سيُصدر في الجريدة الرسمية قناة النهار 17 نوفمبر "والي وهران يكتشف مخزنا سريا للنفايات الحديدية المسروقة بالحامول.."طبقوا عليه القانون قناة النهار 08 نوفمبر إبراهيم الشنوي: أكثر حاجة ضرتني هي وفاة الوالد تاعي في الصين وأنا هنا في الجزائر قناة النهار 09 نوفمبر فاسألوا : الطهور شرط الإيمان قناة النهار 16 نوفمبر مجتمع: بين المقاهي ومحلات الأكل السريع .. رحلة إدمان الجزائري على السكريات قناة النهار 16 نوفمبر ترندينغ: زواج شيرين وحسام حبيب من جديد يثير التساؤلات والحمامة الساجدة تشعل مواقع التواصل الإجتماعي قناة النهار 13 نوفمبر السفير الفرنسي: تأثرت جدا عند إنحناء ماكرون لذكرى 17 أكتوبر قناة النهار 10 نوفمبر صريح جدا: الأغواط.. إرتياح كبير بوفرة المواد الغذائية واسعة الإستهلاك قناة النهار 09 نوفمبر سامية طبوش: هناك أم تفرض على إبنتها التمثيل لأن حلمها في التمثيل لم يتحقق لأن أخيها منعها قناة النهار 10 نوفمبر فالحلوة والمرة: قصة حب إستثنائية بين جزائري وروسية قناة النهار 14 نوفمبر