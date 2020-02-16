شوقي عاشق: كل الإمكانيات ستسخر من أجل خلق مناصب الشغل وتقليص نسبة البطالة

أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي، أحمد شوقي فؤاد عاشق يوسف، أنه سيتم تسخير كل الإمكانيات اللازمة من أجل خلق مناصب عمل جديدة والعمل على التقليص من نسبة البطالة.

وقال عاشق شوقي، اليوم الأحد خلال عرضه لبرنامج قطاعه في إجتماع الحكومة مع الولاة، أن الوزارة تعمل حاليا على “تشجيع خلق مناصب عمل جديدة وتطويرها، بإعداد تقييم شامل لوضعية العمل”.

وأشار وزير العمل أنه “يتم حاليا إعداد خلية جديدة للإدماج، وإنشاء مناصب شغل تعتمد أساسا على القيمة المضافة”.

وبخصوص إشكالية التشغيل في المناطق الجنوبية للبلاد، أكد وزير العمل أن “الإشكالية لا تخص فقط مصالح التشغيل المحلية، بل تستدعي تضافر جهود الكل”.

ودعا وزير العمل الولاة إلى المساهمة في “إعداد خريطة نشاطات لكل المناطق المتواجدة في ولاياتهم”.

وفي المحور الخاص بالحفاظ على ديمومة النظام الإجتماعي، قال الوزير أن الوزارة تعمل “إستحداث أدوات الإنتساب الآلي”

وكشف أن قطاعه “سيتم دعمه بأدرات التحصيل والمراقبة، بهدف مكافحة كل أشكال الغش، وذلك بوضع الجهاز الوقائي والردعي”.

واوضح الوزير من جهة أخرى أنه سيتم إعادة النظر في حوار الإجتماعي، قائلا “سنعمل من أجل ترقييته مع جميع فاعلين الإقتصاديين والإجتماعيين”.