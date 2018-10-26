شوقي غريب:”لن أرد على سعدان ولا أريد فتح باب الفتنة”

أكد شوقي غريب مدرب المنتخب الأولمبي المصري أنه لن يرد على تصريحات المدرب السابق للخضر رابح سعدان.

وقال المدرب العام السابق للفراعنة والذي كان رفقة حسن شحاتة في الطاقم الفني في حوار لموقع “كووورة”:”نعم سمعت تصريحات رابح سعدان، البعض أرسل لي رابط التصريحات”.

“لن أرد عليه، فالإعلام لا يتذكرني سوى في هاته الأزمات، يريدونني أن أرد ثم أتعرض للهجوم من هنا وهناك، ونفتح باب فتنة تم إغلاقه منذ 8 سنوات بلا سبب”.

وختم:”تصريحات المدرب رابح سعدان ليست منطقية، ولكن كما قلت لا أريد أن أرد عليه ولا أريد فتح باب للفتنة من جديد”.