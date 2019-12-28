“شوينغوم” على شكل سجائر للأطفال في الجزائر

تباع، في الأسواق الجزائرية، منتجات، على شكل سجائر، موجهة لفئة الأطفال.

وأفادت منظمة حماية المستهلك الوطنية، أن هذه المنتجات عبارة عن علكة على شكل سجائر.

وكتبت المنظمة في منشور متبوع بالصورة المنتجات من أحد محلات مدينة حد الصحاري “متى نرتقي إلى ثقافة تجارية أخلاقية”.