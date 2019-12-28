“شوينغوم” على شكل سجائر للأطفال في الجزائر
تباع، في الأسواق الجزائرية، منتجات، على شكل سجائر، موجهة لفئة الأطفال.
وأفادت منظمة حماية المستهلك الوطنية، أن هذه المنتجات عبارة عن علكة على شكل سجائر.
وكتبت المنظمة في منشور متبوع بالصورة المنتجات من أحد محلات مدينة حد الصحاري “متى نرتقي إلى ثقافة تجارية أخلاقية”.
#مكتب_الجلفة منتجات تحاكي الممنوعات (على شكل سجائر)موجهة للاستهلاك ،تستهدف فئة الأطفال.متى نرتقي إلى ثقافة تجارية أخلاقية.؟!🤔الصورة من أحد المحلات بمدينة حد الصحاري.
Publiée par L'Organisation APOCE المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك sur Vendredi 27 décembre 2019
الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=747105
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تباع، في الأسواق الجزائرية، منتجات، على شكل سجائر، موجهة لفئة الأطفال.
وأفادت منظمة حماية المستهلك الوطنية، أن هذه المنتجات عبارة عن علكة على شكل سجائر.
وكتبت المنظمة…
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