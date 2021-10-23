شيء من الحكمة….

قال أحد الحكماء لإبنه: يا بني إن علاقتنا مع الناس تدوم وتستمر بالتغاضي ، وتزداد إنسجاما بالتراضي، ولكنها تمرض بالتدقيق وتموت وتنتهي بالتحقيق.

بالإبتسامة نتجاوز الحزن، وبالصبر نتجاوز الهموم ، وبالصمت نتجاوز الحماقات، وبالكلمة الطيبة نتجاوز الكراهية. تميز بما شئت لكن لا تتكبر أبدا ، إكتب ما شئت لكن لا تستفز أحدا ، إنتقد كما شئت لكن لا تطعن أحدا.