إعــــلانات
المجتمع

شيء من الحكمة….

بقلم النهار أونلاين
شيء من الحكمة….
  • 64
  • 0

قال أحد الحكماء لإبنه: يا بني  إن علاقتنا مع الناس تدوم وتستمر بالتغاضي ، وتزداد إنسجاما بالتراضي، ولكنها تمرض بالتدقيق وتموت وتنتهي بالتحقيق.

بالإبتسامة نتجاوز الحزن، وبالصبر نتجاوز الهموم ، وبالصمت نتجاوز الحماقات، وبالكلمة الطيبة نتجاوز الكراهية. تميز بما شئت لكن لا تتكبر أبدا ، إكتب ما شئت لكن لا تستفز أحدا ، إنتقد كما شئت لكن لا تطعن أحدا.

للتواصل مع أصحاب الإعلان، ولمزيد من المعلومات، يرجى الإتصال بمركز الأثير عبر الأرقام التالية:

3800.3801.3802

طالع أيضا:

صبايا بحاجة للاهتمام والرعاية

📌📌 يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على آخبار العاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها

حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp

رابط دائم : https://nhar.tv/4wbk4
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر