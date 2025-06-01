شياخة: “أتمنى أن أحظى بوقت لعب أكبر في المباراتين المقبلتين”

أبدى الدولي الجزائري، أمين شياخة، أمله في نيل فرصة أكبر مع المنتخب الوطني، متمنيا في ذات الوقت تحقيق الفوز في كلتا المباراتين المقبلتين.

وصرّح شياخة، اليوم الأحد، عقب وصوله إلى أرض الوطن: “سعيد جدا بحضوري مجددا إلى الجزائر”.

كما أضاف: “أتمنى المشاركة في المباراتين المقبلتين، وأن أحظى هذه المرة بوقت لعب أكبر، مقارنة بالمرة الماضية”.

وبخصوص مواجهة كل من منتخبي رواندا والسويد، قال أمين شياخة: “نملك منتخباً قوياً، وأتمنى أن نحقق الفوز في كلتا المبارتين المقبلتين”.