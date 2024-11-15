شياخة: “أسعى لتحطيم رقم سليماني القياسي مع المنتخب”

كشف الوافد الجديد لـ “الخضر” أمين شياخة هدفه الرئيسي بعد مشاركته في أول مباراة له مع المنتخب الوطني أمام غينيا الاستوائية.

وقال أمين شياخة خلال المنطقة المختلطة اليوم الجمعة بالمركز التقني بسيدي موسى: “أعرف سليماني جيدا، و أعمل على تحطيم رقمه القياسي مع المنتخب الوطني، هذا هو هدفي الوحيد”.

كما تطرق شياخة إلى ارتباطه الوثيق بالجزائر، حيث قال: “عائلتي من قالمة، وأزورها في كثير من الأحيان، نملك منزلا هناك”.

وختم مهاجم نادي كوبنهاغن: “ألعب مع الفريق الأول لكوبنهاغن وقد سجلت هدفين في المقابلة الماضية”.