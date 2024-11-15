شياخة: “أشعر بخيبة أمل لعدم فوزنا لكني سعيد بمشاركتي مع المنتخب”

عبّر الدولي الجزائري أمين شياخة، عن سعادته الكبيرة بأول ظهور له مع الخضر في مواجهة منتخب غينيا الاستوائية، مبديا في الوقت ذاته أسفه الشديد لعدم فوزهم باللقاء.

وصرح شياخة، للتلفزيون العمومي الجزائري: “أولا أنا لست سعيداً كوننا لم نتمكن من تحقيق الفوز، لكن وفي الوقت نفسه، أنا سعيد لمشاركتي مع المنتخب الوطني”.

وأضاف: “هذا الأمر عملت عليه بجهد كبير منذ سنوات، يعني أنني سعيد على المستوى الشخصي، لكن كان علينا الفوز في مثل هذه المباراة”.

يذكر أن أمين شياخة، شارك أمس الخميس، لأول مرة مع المنتخب الوطني، خلال مواجهة غينيا الاستوائية، حيث أقحمه الناخب، فلاديمير بيتكوفيتش، بديلا، انطلاقا من الدقيقة الـ88.