شياخة: “أشكر بيتكوفيتش على الفرصة التي منحني إياها”

وجّه الدولي الجزائري، أمين شياخة، لاعب نادي كوبنهاغن الدانماركي، عبارات الشكر للناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش. على منحه فرصة الظهور مع الخضر لأول مرة.

وقال شياخة، في حوار خصّ به الموقع الرسمي للفاف: “أولاً، أوجه الشكر للناخب الوطني الذي منحني أول فرصة للتواجد مع الخضر، لإظهار ما يمكنني تقديمه”.

وأضاف: “سعدت كثيرا بأول استدعاء لي للمنتخب. وأول دقائق لعبتها مع الخضر التي كانت خارج الديار”.

وقال أيضاً: “كنت أتمنى أن أشارك في مباراتنا الأخيرة التي خضناها في تيزي وزو. لكن الفرصة لا تأتي دائما كما نرغب”.