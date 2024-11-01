شياخة: “اختيار الجزائر كان سهلا وسريعا وهذا ما قالته لي الفاف”

أكد مهاجم نادي كوبنهاغن الدانماركي، والوافد الجديد لصفوف المنتخب الوطني، أمين شياخة، أن تمثيل المنتخب الأول كان خيار القلب.

وأوضح المهاجم الشاب في هذا الصدد، خلال آخر ظهور إعلامي له، حيث صرح اللاعب، اليوم الجمعة، لموقع “Tipsbladet” الدانماركي: “الاتحادية الجزائرية لكرة القدم أكدت لي أن حظوظي في المشاركة في نهائيات كأس العالم 2026 كبيرة جدا، لكنها لم تعدني بشيء”.

وأضاف اللاعب مؤكداً أنه حسم اختياره عن قناعة: “المشاركة في المونديال يعد حافزاً بالإضافة إلى المشاعر التي أكنها لبلدي، فقد كان خياري سهلا وسريعا، بتمثيل الجزائر”.

وختم شياخة حديثه: “إذا كان بإمكاني من خلال كرة القدم المساهمة في إسعاد الشعب، فهذا سيسعدني حقا”.

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