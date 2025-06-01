شياخة: “بامكاننا الذهاب بعيدا في “الكان” وعلينا الفوز بباقي مباريات تصفيات المونديال”

تحدث الدولي الجزائري، أمين شياخة، عن اندماجه في المنتخب الوطني، كما أبدى تفاؤله بخصوص حظوظ الخضر، في الطبعة المقبلة من “الكان”، وباقي مشوارهم في تصفيات كأس العالم.

وصرّح أمين شياخة، اليوم الأحد، فور وصوله إلى أرض الوطن للمشاركة في التربص المقبل للمنتخب الوطني: “الجزائر تملك منتخبا كبيرا، لذا ليس من السهل أن تعتاد على الأجواء بنسبة مئة بالمئة”.

كما أضاف: “حاليا أشعر براحة كبيرة في المنتخب، حيث أصبحت أعرف اللاعبين، وأنا سعيد بالأجواء”.

وتابع أمين شياخة: “بامكاننا الذهاب بعيدا في الطبعة المقبلة من كأس أمم إفريقيا، ونحن نتصدر حاليا الترتيب في تصفيات كأس العالم، لكن علينا الفوز بباقي مبارياتنا”.