شياخة: “جمهور تيزي وزو أدهشني ولم أعش تجربة ممثالة من قبل”

عبّر لاعب المنتخب الوطني، أمين شياخة، عن إعجابه الكبير بجمهور الخضر، مؤكدا انبهاره بالأجواء التي عاشها بملعب “حسين آيت أحمد” بتيزي وزو.

وصرّح شياخة، في هذا الخصوص، لموقع “الفاف”: “أصابتني الدهشة في ملعب حسين آيت أحمد بتيزي وزو. لم أرَ في حياتي مثل هذا، ولم أعش تجربة ممثالة من قبل”.

كما أضاف: “صحيح أننا نملك في كوبنهاغن أنصاراً جيدين، لكن في الجزائر الأمر مختلف تماما. الأنصار كانوا يهتفون لمدة ساعتين، وهذا الأمر مختلف، ورائع للغاية”.

وأردف: “شاهدت من قبل أنصار المنتخب الوطني خلال كأس أمم إفريقيا بمصر، عبر الفيديو. لكن في الواقع وداخل الميدان، الأمر مختلف ورائع”.

وتابع أمين شياخة: “سماع الأنصار يهتفون باسمي، ويطالبون بأخذ صور معي، يمنحني تحفيزاً وعزيمة إضافية، سأواصل العمل بجهد أكبر، لضمان تواجدي مجددا في تربص المنتخب الوطني”.