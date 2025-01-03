شياخة حاضر في مباراة الكأس بين الشبيبة وترجي قالمة

سجّل الدولي الجزائري، أمين شياخة، لاعب نادي كوبنهاغن الهولندي، حضوره اليوم الجمعة، في مباراة الكأس التي نجمع شبيبة القبائل، بمضيفها ترجي قالمة.

وأمام حضور جماهيري كبير، سجل شياخة، تواجده بملعب “سويداني بوجمعة”، بقالمة، لحضور مباراة الدور الـ32 من كأس الجزائر بين ترجي قالمة، والضيف شبيبة القبائل.

وقبل انطلاق هذه المباراة، حرصت إدارة فريق ترجي قالمة، على تكريم لاعب الخضر، بالإضافة للدولي الجزائري الأسبق عبد المالك زياية.