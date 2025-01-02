شياخة سيعطي إشارة انطلاق مواجهة ترجي قالمة وشبيبة القبائل

سيعطي مهاجم المنتخب الوطني، أمين شياخة، غدا الجمعة، إشارة انطلاق مواجهة ترجي قالمة وشبيبة القبائل، في إطار الدور الـ32 من منافسة كأس الجزائر.

وهي المباراة التي سيحتضنها ملعب سويداني بوجمعة بمدينة قالمة، بداية من الساعة الـ14.30 زوالا.

وحسب ما كشفته إدارة نادي ترجي مستغانم عبر فيسبوك، فإن مهاجم الخضر أمين شياخة، سيكون حاضرًا خلال مباراة كأس الجزائر أمام شبيبة القبائل.

وسيعطي لاعب نادي كوبنهاغن الدنماركي ضربة بداية المباراة برفقة ضيوف شرف آخرين سيكرمهم النادي.

للإشارة، يتواجد مهاجم كوبنهاغن بمسقط رأسه بمدينة قالمة، لقضاء عطلته الشتوية، قبل استئناف المنافسات الرسمية مع فريقه الدانماركي.