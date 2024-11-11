شياخة: “عائلتي فعلت المستحيل لأصبح لاعب كرة قدم”

كشف الدولي الجزائري أمين شياخة، لاعب كوبنهاغن الألماني، التضحيات الكبيرة التي قامت بها عائلته، حتى يصبح لاعب كرة قدم محترف.

وقال شياخة، في حوار لصحيفة “تيبسلادت” الدنماركية: “لقد أمضت عائلتي وقتاً طويلاً في نقلي إلى الدنمارك، وقبل ذلك ألمانيا، السويد، وهولندا من أجل رؤيتي لاعب كرة قدم”.

كما أضاف المستقدم الجديد للخضر: “ما كنت لأكون هنا دونهم، هذا مؤكد 100%، أنت بحاجة إلى الدعم في الحياة”.

وأردف: “لن أنسى أبداً عندما كنت في العاشرة من عمري وأردت الانتقال إلى الدوري الهولندي كيف قاموا بكل شيء من أجلي، لن أتمكن من التعبير بالكلمات عن مدى امتناني”.

يذكر أن أمين شياخة (18 عاما)، وبالإضافة لتألقه مؤخرا مع ناديه غوبنهاغن، سيحمل ألوان المنتخب الوطني لأول مرة، خلال المبارتين المقبلتين للخضر أمام غينيا الاستوائية، وليبيريا، ضمن تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025.