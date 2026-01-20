شياخة على أعتاب منعطف جديد في مسيرته الكروية

تتجه الأنظار نحو المهاجم الدولي الجزائري، أمين شياخة، الذي يقف أمام مفترق طرق قد يرسم ملامح مرحلته المقبلة.

فبين طموح شاب يبحث عن الانفجار الحقيقي، وعروض مغرية من عدة دوريات، يبرز اسم روزنبورغ النرويجي كأقرب محطة محتملة.

موقع Tipsbladet الدانماركي فجّر مفاجأة جديدة، كاشفًا أن نادي كوبنهاغن توصّل إلى اتفاق شبه نهائي مع العملاق النرويجي يقضي بإعارة شياخة لموسم واحد، مع خيار الشراء نهاية الموسم.

اللافت في هذا الملف أن نادي روزنبورغ لا يراهن فقط على موهبة هجومية واعدة، بل يعوّل على عامل الثقة. فخلف الكواليس يقف المدرب ألفريد يوهانسون، الرجل الذي يعرف أمين شياخة جيدًا، وسبق أن صقل موهبته عندما كان مدربًا لفئة أقل من 19 سنة في كوبنهاغن.

ورغم أن أندية وازنة مثل غانت، بازل وأندرلخت لا تزال تراقب الوضع عن كثب، إلا أن المؤشرات تؤكد أن الكفة تميل شيئًا فشيئًا نحو روزنبورغ، حيث مشروع واضح، ومساحة أكبر لإبراز الإمكانات.