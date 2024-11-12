شياخة: “فخور بتمثيل المنتخب الوطني وأتطلع لرؤية الجمهور الجزائري”

عبّر مهاجم نادي كوبنهاغن الدانماركي، والوافد الجديد لصفوف المنتخب الوطني أمين شياخة، عن سعادته بتمثيله ألوان الخضر.

ونشرت الصفحة الرسمية للاتحادية الجزائرية لكرة القدم “فاف”، اليوم الثلاثاء، فيديو يوثق اللحظات الأولى للاعب، أمين شياخة، في تربص المنتخب الوطني لشهر نوفمبر، بعد وصوله إلى أرض الوطن، أمس الاثنين.

وصرح اللاعب في هذا الصدد: “تمثيل المنتخب الوطني الجزائري أمر مذهل ولا يوصف، لن أملّ من ارتداء قميص الخضر، سأبقى فخورا بهذه اللحظة”.

وأضاف لاعب كوبنهاغن: “أتطلع فقط للمشاركة في التدريبات والمباريات مع المنتخب الوطني، خاصة بعد مشاهدتي مقاطع فيديو للجمهور”.

وتابع المتحدث: “لا أستطيع وصف مدى حب الجمهور الجزائري لمنتخب بلاده، لهذا لا أستطيع الانتظار لمقابلته في الملعب”.