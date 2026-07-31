شياخة: “لم أتوقع مبادرة جماهير روزنبورغ بجمع الأموال من أجلي”

أكد الدولي الجزائري الشاب أمين شياخة أن تركيزه ينصب حاليًا على مواصلة التألق مع نادي روزنبورغ، مشيرًا إلى أن مستقبله سيُحسم في الوقت المناسب، رغم ارتباط اسمه بإمكانية انتقاله النهائي إلى النادي النرويجي.

ويلعب شياخة مع روزنبورغ على سبيل الإعارة قادمًا من كوبنهاغن حتى نهاية عام 2026، مع وجود بند يسمح بشراء عقده مقابل ثلاثة ملايين يورو.

وقال المهاجم الجزائري في تصريحاته لوسائل إعلام دنماركية، نقلها موقع “غازيت دو فانيك”: “عقدي واضح، أنا معار حتى نهاية العام، وهذا هو الأمر الذي أركز عليه حاليًا”.

وعن إمكانية العودة مستقبلًا إلى ناديه الأم كوبنهاغن، لم يُخفِ شياخة ارتباطه الكبير بالفريق الذي تدرج في فئاته السنية، قائلاً: “هذا الحلم سيبقى دائمًا. نشأت في كوبنهاغن ولعبت لهذا النادي منذ أن كان عمري 11 عامًا. كنت أتمنى فرض نفسي هناك، لكن الأمور لم تسر كما أردت. ربما تأتي الفرصة مجددًا في المستقبل، لكنها ليست أولويتي الآن”.

وفي المقابل، عبّر صاحب الـ20 عامًا عن اندهاشه من المبادرة التي أطلقتها جماهير روزنبورغ لجمع تبرعات من أجل مساعدة النادي على تفعيل بند شراء عقده، بعد تألقه اللافت في الفترة الأخيرة.

وقال شياخة: “لا بد أنني فعلت شيئًا جيدًا! أشعر بمدى حب الجماهير لي، وهذا يمنحني دافعًا لتقديم المزيد. لم أشاهد من قبل حملة تبرعات كهذه، وقد فاجأتني حقًا”

وأضاف: “في البداية ظننت أن الأمر مجرد مزحة عندما أخبرني المدرب بذلك، لكنني اكتشفت أنه حقيقي، وهذا أمر رائع وكبير بالنسبة لي”

ويعيش شياخة فترة مميزة مع روزنبورغ، بعدما فرض نفسه أحد أبرز نجوم الفريق، ما دفع جماهير النادي إلى المطالبة ببقائه بشكل نهائي، في مشهد يعكس الشعبية الكبيرة التي بات يحظى بها في النرويج.