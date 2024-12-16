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الرياضة

شياخة: “لهذا السبب اخترت تمثيل الجزائر”

بقلم كريم تيغرمت
شياخة: “لهذا السبب اخترت تمثيل الجزائر”
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تحدث الدولي الجزائري، أمين شياخة، عن اختياره تقمص ألوان المنتخب الوطني، كاشفا الأسباب التي دفعته لهذا الاختيار.

وأوضح شياخة، في حوار لموقع الفاف: “عدة عوامل شجعتني على اختيار تمثيل المنتخب الوطني، على غرار كوني مرتبط جداً بالجزائر”.

كما أضاف: “كنت أزور الجزائر دائما منذ الصغر، سواء في الصيف أو الشتاء، ولدي عائلة في قالمة، وهنا تعلمت العربية، عائلتي غرست في نفسي حب الجزائر”.

وتابع أمين شياخة: “من جهة أخرى، الجماهير الجزائرية رائعة، ولا يوجد لاعب لا يتمنى أن يلعب أمام هؤلاء الأنصار”.

رابط دائم : https://nhar.tv/qBfeU
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