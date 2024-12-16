شياخة: “لهذا السبب اخترت تمثيل الجزائر”
بقلم كريم تيغرمت
تحدث الدولي الجزائري، أمين شياخة، عن اختياره تقمص ألوان المنتخب الوطني، كاشفا الأسباب التي دفعته لهذا الاختيار.
وأوضح شياخة، في حوار لموقع الفاف: “عدة عوامل شجعتني على اختيار تمثيل المنتخب الوطني، على غرار كوني مرتبط جداً بالجزائر”.
كما أضاف: “كنت أزور الجزائر دائما منذ الصغر، سواء في الصيف أو الشتاء، ولدي عائلة في قالمة، وهنا تعلمت العربية، عائلتي غرست في نفسي حب الجزائر”.
وتابع أمين شياخة: “من جهة أخرى، الجماهير الجزائرية رائعة، ولا يوجد لاعب لا يتمنى أن يلعب أمام هؤلاء الأنصار”.
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