شياخة: “لهذا السبب اخترت تمثيل الجزائر”

تحدث الدولي الجزائري، أمين شياخة، عن اختياره تقمص ألوان المنتخب الوطني، كاشفا الأسباب التي دفعته لهذا الاختيار.

وأوضح شياخة، في حوار لموقع الفاف: “عدة عوامل شجعتني على اختيار تمثيل المنتخب الوطني، على غرار كوني مرتبط جداً بالجزائر”.

كما أضاف: “كنت أزور الجزائر دائما منذ الصغر، سواء في الصيف أو الشتاء، ولدي عائلة في قالمة، وهنا تعلمت العربية، عائلتي غرست في نفسي حب الجزائر”.

وتابع أمين شياخة: “من جهة أخرى، الجماهير الجزائرية رائعة، ولا يوجد لاعب لا يتمنى أن يلعب أمام هؤلاء الأنصار”.