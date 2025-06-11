شياخة مطلوب في إسبانيا

يبدو أن المهاجم الدولي الشاب أمين شياخة، البالغ من العمر 19 عامًا، في طريقه لخوض تجربة احترافية جديدة في إحدى البطولات الأوروبية الكبرى.

وبحسب ما كشفه الصحفي الإسباني، بيدرو دي ثاراتي، فإن نادي إسبانيول برشلونة هو الطرف الذي يراقب اللاعب باهتمام.

وأوضح المصدر أن إدارة نادي إسبانيول تراقب اللاعب الجزائري من كثب، وتدرس إمكانية ضمه خلال فترة الانتقالات المقبلة على شكل إعارة. بهدف اختبار قدراته في بيئة تنافسية أعلى. في إطار خطة لإثراء تشكيلة الفريق بعناصر شابة وواعدة.