شياخة مطلوب في “الليغ2” الفرنسية

رشّحت تقارير صحفية فرنسية، مهاجم “الخضر” أمين شياخة، للالتحاق بـ “الليغ2” الفرنسية، خلال فترة التحويلات الصيفية المقبل.

وكشف موقع “butfootballclub” نقلا عن منصة ” Transfert Radar”. أن نادي سانت ايتيان، يرغب في التعاقد مع الدولي الجزائري، ومهاجم أف سي كوبنهاغن الدنماركي، الصيف المُقبل.

كما أبرز المصدر نفسه، أن مسؤولي سانت ايتيان، الذي سقط إلى “الليغ2”. بعد احتلاله المركز الـ 17 وما قبل الأخير لـ”الليغ1″، يريدون ضم شياخة، من أجل تعويض المهاجم البلجيكي، لوكاس ستاسين، المطلوب بقوة من طرف عدة أندية.

مشيرا إلى أن لاعب “الخضر” البالغ من العمر 19 ربيعا. يحظى أيضا باهتمام كبير، من طرف نادي اسبانيول برشلونة الاسباني، تحسبا لضمه صيفا.