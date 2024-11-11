شياخة: “والدتي ذرفت الدموع بعد تألقي وهذا يمنحني حافزا إضافيا”

سرد الدولي الجزائري، أمين شياخة، الأجواء الخيالية التي عاشها رفقة عائلته. عقب تألقه في المباراة الأخيرة، لناديه كوبنهاغن الألماني، ضد باشاك شهير التركي.

وصرّح شياخة، في حوار لصحيفة “تيبسلادت” الدنماركية: “لقد كانت لحظة طالما حلمت بها منذ أن انضممت لهذا الفريق في الـ11 من عمري”.

كما أضاف: “تلقيت كثيراً من التهاني. وهذا يُضاف إلى الأجواء التي عشتها في الملعب بحضور عائلتي وأصدقائي الذين قدموا لدعمي”.

وأردف شياخة: “أخبرتني أختي أن والدتي كانت تذرف الدموع وبدأت تحتضن أختي، هذا يمنحني حافزاً إضافياً للقيام بذلك مرة أخرى”.

يذكر ان أمين شياخة، تألق رفقة ناديه كوبنهاغن، يوم الخميس الماضي، بتسجيله هدفين في شباك نادي بشاك شهير التركي، أنقذ من خلالها فريقه من الهزيمة.