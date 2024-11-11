شياخة يبدي تحمسه الكبير للالتحاق بتربص الخضر

أبدى الدولي الجزائري أمين شياخة، اليوم الإثنين، تحمسه الكبير، للالتحاق بتربص المنتتخب الوطني، الذي يسبق مواجهتي غينيا الاستوائية، وليبيريا.

ونشر شياخة، صباح اليوم الإثنين، صورة له من المطار، خلال استعداده للتنقل إلى الجزائر، والدخول في تربص الخضر.

كما أرفق الدولي الجزائري، هذه الصورة، بتعليق، أبدى من خلاله تحمسه لهذه التجربة الأولى بالنسبة له، أين كتب: “في الطريق إلى المنتخب الوطني”.

يذكر أن أمين شياخة، حظي بأول استدعاء له للمنتخب الوطني الأول، من طرف الناخب فلاديمير بيتكوفيتش، ليتواجد ضمن القائمة المعنية بتربص الذي يسبق مواجهتي غينيا الاستوائية، وليبيريا، لحساب تصفيات كأس امم إفريقيا 2025.