شياخة يبدي تحمسه لمواجهة غينيا ويضرب موعدا لجمهور الخضر

أبدى الدولي الجزائري أمين شياخة، تحمسه الكبير لتسجيل أول ظهور له مع المنتخب الوطني، في المواجهة التي ستجمعهم اليوم الخميس، بمنتخب غينيا الاستوائية.

ونشر أمين شياخة، سهرة امس الأربعاء، عبر حسابه الرسمي على منصة “X”، صورة له من الحصة التدريبية الأخيرة للخضر. استعدادا لمواجهة غينيا الاستوائية.

وأرفق المستقدم الجديدي للمنتخب الوطني، هذه الصورة، بتعليق قال فيه: “أراكم غدا”. في اشاراة لموعد مباراتهم أمام غينيا الاستوائية.

يذكر أن المنتخب الوطني، سيواجه أمسية اليوم الخميس، مضيفه منتخب غينيا الاستوائية. برسم الجولة ما قبل الأخيرة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025.