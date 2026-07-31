شياخة يخرج عن صمته ويتحدّث عن استبعاده من المونديال !

واصل الدولي الجزائري الشاب أمين شياخة تقديم عروضه القوية مع نادي روزنبورغ، الذي يلعب له على سبيل الإعارة قادمًا من كوبنهاغن، بعدما سجل أربعة أهداف في آخر ثلاث مباريات، ليصبح أحد أبرز نجوم الفريق خلال الفترة الأخيرة.

وفي تصريحات أدلى بها لوسائل اعلام دنماركية، التي نقلها موقع “غازيت دو فانيك”،أكد المهاجم البالغ من العمر 20 عامًا أن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح بالنسبة له ولفريقه، قائلاً: “كل شيء يسير بشكل جيد، سواء بالنسبة لي أو للفريق. بدأنا نحقق الانتصارات ونقدم كرة قدم جميلة، وهو ما يمنحني فرصًا أكبر للتسجيل. كنت دائمًا واثقًا من قدرتي على هز الشباك”.

وتحدث شياخة عن خيبة أمله بعد استبعاده من قائمة المنتخب الوطني المشاركة في كأس العالم 2026، مؤكدًا أن تلك اللحظة تحولت إلى حافز إضافي بالنسبة له، حيث قال: “عدم استدعائي إلى كأس العالم كان خيبة أمل كبيرة، لكنه دفعني للعمل بجدية أكبر. الأيام الأولى كانت صعبة، لكنني اعتدت دائمًا على تحويل الصعوبات إلى دافع. لم أحصل على أي شيء بسهولة في مسيرتي”.

وأضاف شياخة أنه لم يفقد ثقته بنفسه حتى في الفترات التي عجز فيها عن التسجيل، موضحًا: “كنت دائمًا أؤمن بقدراتي، حتى عندما لم أكن أسجل. الآن أصبح من الأسهل الاعتقاد بأن الهدف المقبل سيأتي، لكن الأهم هو الحفاظ على هذا النسق. أي لاعب يمكنه التألق في ثلاث مباريات، أما التحدي الحقيقي فهو الاستمرارية”.

وبات شياخة يحظى بشعبية كبيرة لدى جماهير روزنبورغ، التي أطلقت حملة لجمع التبرعات بهدف مساعدة النادي على تفعيل بند شراء عقده بشكل نهائي، بعد المستويات اللافتة التي يقدمها منذ انضمامه إلى الفريق.