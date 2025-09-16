شياخة يسجل ثالث أهدافه بألوان فايله الدنماركي

بصم مهاجم “الخضر” الشاب، أمين شياخة، مساء أمس الاثنين، على ثالث أهدافه بألوان ناديه الجديد، فايله الدنماركي، الذي التحق به الصائفة الحالية معارا من أف سي كوبنهاغن.

وشارك شياخة، أساسيا إلى غاية الدقيقة الـ 80 في لقاء الجولة الـ 8 من الدوري الدنماركي. أمام إف سي فريديريسيا، وسجل هدف لناديه في الدقيقة الـ 64، قبل أن يعدل المنافس النتيجة عند الدقيقة الـ 73.

ويعد هذا الهدف الأول لشياخة، في الدوري الدنماركي هذا الموسم في 5 مشاركات منها 3 مرات تواليا أساسيا.

بينما وصل الدولي الجزائري، مع ناديه الجديد، إلى هدفه الـ 3. بعدما كان مطلع سبتمبر الجاري، “ثنائية” في انتصار فايله بنتيجة 6-0 أمام نادي سكاندربورغ، في كأس الدنمارك.