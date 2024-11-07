شياخة يسجل ثنائية في مرمى باشاك شهير

تمكن المهاجم الدولي الجزائري، أمين شياخة، من تسجيل هدفين، اليوم الخميس، في مواجهة فريقه كوبنهاغن وباشاك شهير التركي.

في إطار الجولة الرابعة من الدور الأول لمنافسة دوري المؤتمرات الأوروبي”، بملعب باركن بمدينة كوبنهاغن الدانماركية.

وتألق الوافد الجديد للخضر، شياخة، في هذه المواجهة، رغم مشاركته بديلاً بداية من الدقيقة الـ76. وتمكن من تسجيل هدفين، في الدقيقتين الـ79 و الـ83، وأنقذ فريقه من الخسارة في هذه المواجهة، بعد أن كان النادي الدانماركي متأخراً بهدفين دون رد في المواجهة.

كما نال شياخة، علامة 8.6 من 10 حسب مؤشر صوفاسكور المختص.

للإشارة، خاض المهاجم، أمين شياخة، لحد الآن سبع لقاءات مع كوبنهاغن، وتمكن من تسجيل هدفين لحد الآن.