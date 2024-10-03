شياخة يشير لاقترابه من تمثيل الخُضر

قام اللاعب ذو الأصول الجزائرية، ومهاجم نادي كوبنهاغن الدانماركي، أمين شياخة، بخطوة تؤكد قُرب التحاقه بصفوف المنتخب الوطني.

تحسبا لخوض المنافسات مستقبلا، مع أشبال الناخب الوطني، فلاديمير بيتكوفيتش.

وتفاعل المهاجم، أمين شياخة، بالإعجاب مع منشور الوافد الجديد لصفوف المنتخب، لاعب نادي هيرتا برلين الألماني، مازة إبراهيم، عبر منصة أنستغرام، الذي أعلن من خلاله الأخير، انضمامه للمنتخب الوطني بصفة رسمية. تحسبا لمواجهتي منتخب التوغو، في إطار تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025.

وعلّق أمين شياخة، على منشور اللاعب مازة إبراهيم، بـ”إيموجي” ساعة رملية، مشيرا إلى أن انضمامه للمنتخب الوطني مسألة وقت فقط.

كما تفاعل العديد من رواد مواقع التواصل الجزائريين مع تعليق اللاعب، شياخة، وطالبوه بالسير على خطى إبراهيم مازة.

للإشارة، باشر مهاجم كوبنهاغن، شياخة، إجراءات تغيير جنسيته الرياضية، تحسبا لتمثيل المنتخب الوطني الجزائري في المواعيد القادمة. حيث سبق للاعب، خلال شهر سبتمبر الماضي، أن زار السفارة الجزائرية بالدانمارك، وكان في استقباله السفير الجزائري، محمد عينصر.