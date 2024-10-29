شياخة يعلن رسمياً اختياره تمثيل المنتخب الوطني

أعلن المهاجم، ذو الأصول الجزائرية، الناشط في صفوف نادي كوبنهاغن الدانماركي، أمين شياخة، اختياره تمثيل المنتخب الوطني الجزائري.

ونشر المهاجم، صاحب الـ18 ربيعاً، عبر حسابه على منصة أنستغرام، منشوراً أكد من خلاله اختيار اللعب لصالح المنتخب الوطني.

وجاء منشور اللاعب أمين شياخة على النحو التالي :”أكتب بمشاعر مختلطة، ولدت في الدانمارك لأم دانماركية وأب جزائري. فهما شخصان رائعان قدما لي أفضل ما في كل ثقافة ودعموني دائمًا في كل ما أفعله”.

وأضاف اللاعب: “أشعر أنني دانماركي وجزائري على حد سواء، ومع ذلك. وجدت نفسي لفترة طويلة في موقف كان عليّ فيه اتخاذ قرار بشأن مستقبل المنتخب الوطني الذي سأمثله. لقد مثلت منتخب الدانمارك في فئة الشباب. وكان ذلك شرفًا كبيرًا، وقدمت كل ما في وسعي في كل مرة ارتديت فيها القميص الدانماركي”.

وأكد المهاجم الشاب: “شعرت بدعم وحب كبيرين من الشعب الجزائري. وفي الوقت نفسه. قدمت لي الاتحادية الجزائرية لكرة القدم مشروعًا جديًا وطموحًا بشكل لا يصدق، يتوافق تمامًا مع الطريقة التي أرى بها مستقبلي الكروي”.

وأعلن شياخة، اختياره رسميا تمثيل المنتخب الوطني الجزائري، بالقول: “وبناء على تقييم شامل من جميع الجوانب. اتخذت القرار بتمثيل المنتخب الجزائري في المستقبل”.

وفي الختام، كتيب أمين شياخة: “أود أن أشكر الاتحادية الدنماركية لكرة القدم ومنتخبات الفئات الشابة. التابعة له على كل التجارب الرائعة التي خضناها معًا، تجارب لن تنسى أبدًا. وفي الوقت نفسه، أعد الشعب الجزائري والجماهير الجزائرية بأنني سأبذل قصارى جهدي دائمًا للدفاع عن ألواننا. وأشكر الجميع على الترحيب الحار! 1.2.3 Viva Algerie”.

للإشارة، المهاجم أمين شياخة، مولود بتاريخ 12 مارس 2006، لعب الموسم الماضي 2023-2024. 31 مباراة مع شبان كوبنهاغن، سجّل خلالها 24 هدفا وصنع اثنين آخرين.