شياخة يفتتح عداده في الدوري النرويجي ويقود روزنبورغ لفوز ثمين

نجح الدولي الجزائري الصاعد، أمين شياخة، في تسجيل أول أهدافه في الدوري النرويجي الممتاز. ليقود فريقه روزنبورغ إلى الفوز بنتيجة (2-0) أمام ليلستروم ضمن منافسات الجولة الثامنة.

وتمكن شياخة من توقيع الهدف الثاني لفريقه بطريقة رائعة، بعدما انفرد بالحارس انطلاقًا من منتصف الميدان، لينجح في هز الشباك. مؤكداً تألقه قبل أن يغادر أرضية الميدان في الدقيقة الـ65 وسط إشادة جماهيرية كبيرة.

ويعَدُّ هذا الهدف الأول للمهاجم الجزائري في الدوري النرويجي منذ التحاقه بروزنبورغ. منهياً بذلك سلسلة من سبع مباريات دون تسجيل، وهو ما يمنحه دفعة معنوية مهمة لمواصلة التألق خلال الفترة المقبلة.

وكان شياخة قد انضم إلى روزنبورغ قادمًا من نادي كوبنهاغن، إذ يسعى اللاعب الشاب إلى فرض نفسه في الملاعب الأوروبية وتعزيز حظوظه في نيل فرصة أكبر مع المنتخب الجزائري.