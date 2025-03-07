شياخة يفشل في قيادة كوبنهاغن للإطاحة بتشيلسي في المؤتمر الأوروبي

شارك الدولي الجزائري أمين شياخة في مباراة فريقه كوبنهاغن أمام نادي تشيلسي في ذهاب ثمن نهائي دوري المؤتمر الأوروبي.

وتلقى شياخة و رفقائه هزيمة بثنائية مقابل واحد داخل القواعد بملعب “باركن ستاديون”، وسط غضب الجماهير التي كانت تريد الفوز ورفع آمال التأهل إلى الدور القادم.

وشهدت المباراة لقطة طريفة كان بطلها مهاجم الخضر، عندما كان يجري وراء الكرة، كان حذاءه في اليد، بعدما تنزع من قدمه، ليسقط على الأرض بشكل مطول.