شياخة يقود فريقه إلى ربع نهائي كأس الدنمارك

قدّم المهاجم الدولي الجزائري، أمين شياخة، اليوم الأربعاء، في مباراة استثنائية لناديه فايله أمام هولباك، برسم الدور الثالث من كأس الدنمارك.

وشارك شياخة، في كامل أطوار اللقاء وسجل ثنائية في الدقيقتين 34 و85، قبل أن يتوج تألقه بتمريرة حاسمة منحت فريقه هدف الفوز في اللحظات الأخيرة عندما كانت النتيجة تشير إلى التعادل (2-2).

بفضل هذه المساهمة الحاسمة، نجح فريق شياخة في خطف بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي. في وقت وياصل اللاعب تأكيد مستوياته المميزة وأهميته في الخط الهجومي، علما أنه وصل للهدف للهدف الخامس هذا الموسم في 8 لقاءات لحد الآن.