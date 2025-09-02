شياخة يقود ناديه فايله للدور 32 من كأس الدانمارك

قدم المهاجم الدولي الجزائري، أمين شياخة، عروضًا قوية مع ناديه فايله BK، اليوم الثلاثاء، بعدما ساهم بشكل بارز في تأهل الفريق إلى الدور الـ32 من منافسات كأس الدانمارك.

بعد فوز ساحق على نادي سكاندربورغ بنتيجة 6-0، في إطار لقاءات الدور الثاني من المسابقة.

ودخل شياخة بديلاً عند الدقيقة الـ57 من المباراة، ونجح في ترك بصمته سريعًا، إذ سجل ثنائية رائعة في ظرف دقائق فقط.

الأول عند الدقيقة الـ73، والثاني في الدقيقة الـ79، مؤكدًا قدراته الهجومية العالية وحسه التهديفي المتطور.

هذا الأداء المميز يعكس الجاهزية الكبيرة التي يتمتع بها مهاجم “الخضر”. كما يعزّز من فرصه في نيل المزيد من الثقة من الطاقم الفني لناديه. خاصة مع تزايد ضغط المباريات في الدوري والكأس.