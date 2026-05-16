شياخة يواصل التألق مع اقتراب تربص المونديال

يواصل المهاجم الدولي الجزائري الشاب، أمين شياخة، تقديمه عروضه القوية في الدوري النرويجي، الذي التحق به جانفي الفارط، من بوابة نادي روزنبورغ.

وخاض شياخة النصف الأول من الموسم الجاري. بألوان نادي فايله الدنماركي معارا من أف سي كوبنهاغن، الذي استعاده وقرر إعارته من جديد إلى الدوري النرويجي.

وبعدما صم عن التسجيل في أول 8 لقاءات مع ناديه الجديد ما بين الدوري والكأس. افتتح شياخة، عداده التهديفي يوم الـ 10 ماي الجاري، لمناسبة فوز روزنبورغ، بثنائية نظيفة أمام ليلستروم، ضمن الجولة الـ 8.

وعاد صاحب الـ 20 ربيعا، اليوم السبت للتألق من جديد. بتسجيله هدف مبكر عند الدقيقة الـ 3 من مواجهة ناديه أمام أليسوند، التي انتهت في شوطها الأول على وقع التعادل بهدف لمثله ضمن الجولة الـ 9.

وجاء استفاقة شياخة، قبل أقل من 10 أيام عن انطلاق تربص “الخضر” الخاص بنهائيات كأس العالم 2026. وهو ما يعزز حظوظه في العودة إلى المنتخب وتحقيق حلم خوض “المونديال” بعدما ضيع المشاركة في “كان 2025” لخيارات فنية.