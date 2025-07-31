شياخة يُفكّر في مغادرة كوبنهاغن

كشفت تقارير صحفية دنماركية، أبرزها من موقع “bolddk”، أن المهاجم الدولي الجزائري الصاعد أمين شياخة بات يفكّر جديًا في الرحيل عن نادي كوبنهاغن.

خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وذلك بعد المستجدات التي طرأت على تشكيل الفريق.

السبب الرئيسي وراء هذا التوجه هو التعاقد المفاجئ مع المهاجم الألماني الشاب يوسوفا موكوكو. الذي يُنتظر أن يشغل مركزًا أساسيًا في الخط الأمامي، ما يُقلل من فرص شياخة في اللعب بانتظام خلال الموسم الجديد.

هذا الوضع دفع لاعب “الخضر”، إلى إعادة النظر في مستقبله مع الفريق. خاصة وأنه في مرحلة حساسة من تطوره الفني ويبحث عن فرص لعب أكبر لصقل مهاراته وإثبات نفسه.

وأوضح المصدر، أن إعارة المهاجم، شياخة، باتت مطروحة بقوة، وتُعد الخيار الأقرب حاليًا، حيث عبّرت عدة أندية عن اهتمامها بالتعاقد مع شياخة، سواء داخل الدوري الدنماركي أو خارجه. في انتظار ما ستسفر عنه المفاوضات خلال الأسابيع القادمة.