شياخة: “تواجدي إلى جانب لاعبين مثل محرز وبونجاح يعتبر حلماً تحقق”

كشف المستقدم الجديد للمنتخب الوطني، أمين شياخة، عن الأجواء التي عاشها في أول مشاركة له في تربص المنتخب الوطني.

وصرح شياخة، في حوار لموقع الفاف: “تواجدي إلى جانب لاعبين مثل محرز وبونجاح، يعتبر حلماً تحقق بالنسبة لي”

كما أضاف: “كنت أتابع جميع مبارياتهم في كأس أمم إفريقيا، وحالياً أنا أتدرب معهم، وهذا شعور لا يوصف”.

وأردف: “في أول مشاركة لي في تربص المنتخب الوطني، كان الأمر جديدا علي، لكني لقيت الترحاب من الجميع”.

وتابع أمين شياخة: “أغلبية اللاعبين تحدثوا معي، تحدثنا بالعربية والإنجليزية، وسعدت كثيرا بالمجموعة، ومع الوقت سنصبح أصدقاء أكثر”.