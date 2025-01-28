شياخة: “عدت إلى التدريبات وأشعر بتحسّن مستمر”

تحدّث مهاجم المنتخب الوطني ونادي كوبنهاغن الدانماركي، أمين شياخة، عن عودته إلى الميادين، بعد معاناته من إصابة عضلية حرمته من المنافسة في الأسابيع القليلة الماضية.

وصرّح مهاجم الخضر، أمين شياخة، للموقع الرسمي لناديه كوبنهاغن، اليوم الثلاثاء: “عدت إلى التدريبات الجماعية، وأشعر بتحسن يوما بعد يوم”.

وأضاف شياخة: “أنا في وضع جيد داخل الفريق، ومرتاح في البطولة الدانماركية، والعمل مع مدرب الفريق. نحن نعمل على تطبيق التمارين، وسنرى إذا كنت سأبدأ أساسياً في مباراة الفريق القادمة”.

وعن الجزء الأول من الموسم قال شياخة: “مرحلة الذهاب كانت كثيفة جدا، لكني سعيد بطريقة إنهائي لها. بدأت بشكل جيد قبل أن تقلّ منافستي مدة شهرين تقريبا، لكنها كانت مرحلة سريعة وجيدة”.

وبخصوص أفضل لحظاته هذا الموسم، قال اللاعب شياخة: “أفضل شيء حدث معي كان هدفي أمام باشاك شهير التركي، أول هدف لي مع الأكابر. ثم دشنت أول بداية لي مع منتخب الجزائر، وأتمنى أن أواصل التطور لأكون حاضراً في تصفيات المونديال شهر مارس”.