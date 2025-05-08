شياخة يتأهل رفقة كوبنهاغن إلى نهائي كأس الدانمارك

تأهل الدولي الجزائري، أمين شياخة، رفقة فريقه كوبنهاغن إلى نهائي كأس الدانمارك. بعد الفوز على نادي فيبورغ في نصف نهائي المنافسة.

ولم يشارك أمين شياخة في المباراة التي فاز بها ناديه كوبنهاغن بهدف دون رد. من إمضاء زميله في الفريق لوكاس ليراغير.

وعرفت المباراة تواجد شياخة على دكة الاحتياط طيلة التسعين دقيقة. وهو ما أثار العديد من التساؤلات التي قد تؤدي إلى انتقاله إلى أحد الفرق التي تريد التعاقد معه خلال الفترة المقبلة.