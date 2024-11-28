شياخة يكتفي بمقاعد البدلاء في مواجهة كوبنهاغن ودينامو مينسك

غاب المهاجم الدولي الجزائري، أمين شياخة، اليوم الخميس، عن مواجهة فريقه كوبنهاغن ودينامو مينسك.

في إطار الجولة الرابعة من بطولة دوري المؤتمرات الأوروبي التي انتهت بفوز النادي الدانماركي بنتيجة هدفين مقابل هدف.

ورغم تألق مهاجم الخضر، شياخة، في مواجهة باشاك شهير التركي، في الجولة السابقة من المنافسة الأوروبية، إلا أن مدرب الفريق، جاكوب نيستروب، قرر عدم الاعتماد عليه للمرة الثانية توالياً، بعدما ضيّع اللاعب مواجهة نادي لينغبي، في الجولة الـ16 من الدوري الدانماركي.

للإشارة، خاض المهاجم أمين شياخة، مع فريقه كوبنهاغن، 6 مواجهات هذا الموسم وتمكن من تسجيل هدفين.