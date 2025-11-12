شياخة محل اهتمام نادٍ فرنسي

يبدو أن التألق اللافت للمهاجم الدولي الجزائري، أمين شياخة، رفقة ناديه فايله الدنماركي، بتسجيله 6 أهداف في 14 لقاءً، لم يمرّ مرور الكرام.

بعدما أصبح لاعب الخُضر، محور اهتمام نادٍ فرنسي من “الليغ1”.

وحسب تقرير لموقع “tipsbladet” الدانماركي، اليوم الأربعاء، فإن المهاجم الشاب، شياخة، أصبح محور اهتمام نادي رين الفرنسي.

وأوضح المصدر أن كشّافي النادي كانوا حاضرين نهاية الأسبوع الماضي في مواجهة فايله ضد إف سي كوبنهاغن. حيث قدم شياخة أداءً مميزًا وسجّل هدف الفوز في شباك فريقه الأصلي، ما جعله يخطف الأضواء من بين جميع اللاعبين على أرضية الميدان.