شيالي: إدراج الأنظمة الذكية في تسيير حركة المرور في المدن الكبرى

قال وزير الأشغال العمومية والنقل، فاروق شيالي، أنه “سيتم إدراج الأنظمة الذكية في تسيير حركة المرور في المدن الكبرى”.

وأكد شيالي، اليوم الأحد خلال عرضه لبرنامج وزارته في إجتماع الحكومة مع الولاة، أن إستراتيجية قطاعه الجديدة تكمن أساسا في السهر على تحسين معيشة المواطنين.

وأضاف شيالي قائلا “ذلك يتطلب تشييد البنية التحتية وفق ما تطتلبه متطلبات كل ولاية من الولايات”.

وأشار وزير النقل والأشغال العمومية أن برنامج عمله سطر أربعة محاور أساسية، من أبرزها السهر على مواصلة تنفيذ برنامج التنمية، وإنجاز البنية التحتية للنقل.

كما أوضح الوزير أيضا إلى ضرورة “تحسين نوعية الخدمات على مستوى النقل العمومي، من خلال تجسيد مشاريع إستثمارية جديدة”.

من جهة أخرى أكد شيالي أن البرنامج الجديد لقطاعه سيرتكز أيضا على المضي قدما في “إستكمال البرنامج الخاص بالسكك الحديدية عبر ربوع الوطن”، وكذا “مواصلة تنفيذ برنامج دعم القدرات في نقل الجوي والبحري”.

وأكد شيالي أنه سيتم “المواصلة أيضا في دعم وتجديد الأسطول البحري والجوي الوطني، من خلال ترشيد الميزانية الخاصة لكل قطاع”.

ودعا شيالي الولاة إلى مرافقة في تجسيد تنفيذ برامج التنمية الخاص بقطاعه عبر ربوع الوطن.