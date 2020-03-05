شيالي: خط السكة الحديدية بوغزول-المسيلة سيسلم هذه السنة

قال وزير النقل والأشغال العمومية، فاروق شيالي، اليوم الخميس، أن خط السكة الحديدية بوغزول-المسيلة سيسلم السنة الجارية 2020.

وأضاف شيالي في جلسة علنية لمجلس الأمة، أن وزارته تولي أهمية قصوى لخطوط السكة الحديدية، كونها تمكن من نقل أكبر عدد ممكن من المسافرين، وكميات كبيرة من السلع، كما أنها أقل تكلفة وأكثر مردودية.

وعن آفاق تطوير السكة الحديدية، قال الوزير أن هناك دراسات جارية لتطوير القدرة الحالية والتي تبلغ 4200 كلم، لتصل إلى 6500 كلم.

وأرجع شيالي أسباب التأخر في إنجاز بعض المشاريع المتعلقة بوزارته، إلى طول آجال نزع الملكية، عملا بمبدأ المنفعة العامة.

بالإضافة إلى تأخر بعض الشركات المتحصلة على حق الامتيازات في استغلال الأراضي والعقارات، وتحويل شبكة الكوابل، والتأخر في إبرام عقود الأشغال ذات الصلة، كأشغال الشبكات والغاز والأنابيب المختلفة.

ومن جهة أخرى، تحدث الوزير عن الطريق الوطني رقم 23 الرابط بين أفلو والاغواط، مؤكدا أنه سيتم إعطائه الأولوية، وسيجسد بصفه استعجاليه، معلنا أنه قد تم تسخير مبلغ 3 مليار دج لهذا المشروع، ولكنه متوقف لحين تحسن الظروف المالية للبلاد.

وفي ذات السياق، أضاف شيالي، أن أولوية وزارته حاليا، هي تشييد طريق سيار، من العاصمه إلى عين قزام.