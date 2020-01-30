شيالي يتسلم دعوة للمشاركة بمؤتمر الهيئة الدولية للمساعدات البحرية بماليزيا

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شيالي يتسلم دعوة للمشاركة بمؤتمر الهيئة الدولية للمساعدات البحرية بماليزيا
بقلم النهار أونلاين

استقبل اليوم الخميس، وزير الأشغال العمومية والنقل، فاروق شيالي، القائم بالأعمال لدى سفارة ماليزيا بالجزائر محد عارف أحمد تحاريم، بمقر الوزارة.

وتندرج هذه الزيارة في إطار تعزيز وتطوير سبل التعاون والشراكة بين الجزائر وماليزيا، في مجال الأشغال العمومية والنقل.

وتمحورت المحادثات حول العناصر الأساسية للتعاون والشراكة بين الجزائر وماليزيا، والوسائل المساعدة على تطويرها.

كما استعرضا العديد من النقاط ذات الاهتمام المشترك.

وثمن الطرفان، علاقات التعاون الجيدة التي تربط البلدين.

وسلم محد عارف أحمد تحاريم، دعوة للوزير من نظيره الماليزي، للمشاركة في مؤتمر الهيئة الدولية للمساعدات البحرية للملاحة وسلطات المنارات (IALA)، والذي سينعقد في الفترة الممتدة من 25 إلى 28 فيفري 2020، بكوالالمبور.


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