شيبا:”معرفتنا بملعب حملاوي ليست معياراً حاسماً في مواجهة الجزائر”

قال مدرب المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة، سعيد شيبا، أن فريقه يحضر بجدية لمواجهة المنتخب الوطني في كأس أمم إفريقيا لذات الفئة.

وصرح شيبا في المؤتمر الصحفي الذي يسبق المواجهة:”مباراة الجزائر نحضر لها بنفس عزيمة المباريات السابقة”.

وأضاف شيبا:”قدمنا مستويات جيدة في التصفيات “الكان” كذلك في دور المجموعات لهذه المنافسة”.

وأوضح ذات المتحدث:” مواجهة الغد تختلف عن مواجهة كأس العرب، وعامل التعود على أرضية ملعب حملاوي ليس حاسم”.

وأكد الناخب المغربي شيبا:”العامل الحاسم في المباراة هو الجانب التحضيري للمواجهة، والمباراة ستلعب على جزئيات صغيرة”.