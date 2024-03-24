شيباني: “عامل الصيام أثر كثيرا على مردود اللاعبين في مواجهة البيض”

تأسف مدرب فريق الاتحاد السوفي، سمير شيباني، للهزيمة التي تلقاها فريقه أمس السبت بنتيجة (5-4)، أمام مولودية البيض، برسم الجولة الـ21 من البطولة المحترفة.

وصرح المدرب شيباني، عقب هذه المباراة: “في الشوط الأول كنا خارج الإطار، أين تلقينا خمسة أهداف كاملة”.

كما أضاف: “في الشوط الثاني تداركنا الأمور، تمكنا من تسجيل رباعية، وكنا على بعد هدف واحد من تعديل النتيجة”.

وتابع المدرب سمير شيباني: “عامل الصيام في درجة حرارة عالية أثر كثيرا على مردود اللاعبين الذين بذلو مجهود فوق طاقتهم”.

يذكر أن فريق الاتحاد السوفي، قد رهن حظوظه في ضمان البقاء هذا الموسم ضمن القسم المحترف، بتواجده في المركز الأخير من ترتيب البطولة برصيد 7 نقاط فقط.