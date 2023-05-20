شيبة :”راض على لاعبينا والسنغال يستحق التتويج بـ “الكان” “

ابدى سعيد شيبة مدرب منتخب المغرب كان أقل من 17 سنة تأسفه للخسارة في النهائي أمام السنغال رغم شكره الكبير للاعبيه.

وقال سعيد شيبة خلال الندوة الصحفية عقب المباراة “سعيد جدا لما قدّمه اللاعبين الشباب، السنغال ستحق الفوز بالنهائي بعدما قدّم نهائي وبطولة جيّدة”

كما اضاف “نحن قدّمنا مباريات جميلة ولكن لم نستطيع التتويج، البطولة استفدنا منها كثيرا”.

وختم شيبة “واجهنا منتخبات قوية وخاصة التي وصلت إلى المربع الذهبي، أحسن تحضير لكأس العالم هو تنشطينا لمثل هذه المباريات”.

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