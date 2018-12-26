شيتة: “بلماضي يقول أنها ليست مباراة ودية وإنما مصيرية بالنسبة لنا”

أكد متوسط ميدان المنتخب الوطني أسامة شيتة أن مباراة الغد التي ستجمع الخضر بالمنتخب القطري ستكون مصيرية بالنسبة للاعبين المحليين الذين يأملون باللحاق بالمنتخب الأول.

وتحدث شيتة في ميكروفون النهار بعد نهاية الحصة التدريبية التي أجراها الخضر مساء أمس الثلاثاء بالعاصمة القطرية الدوحة قائلا:

“نحن نحضر بجدية، والناخب الوطني قدم لنا التعليمات حيث أكد أنها ليست مباراة ودية، وإنما مباراة من أجل الوقوف على إمكانات اللاعبين، وإن شاء الله كل لاعب يظهر كل إمكاناته من أجل اللحاق بالمنتخب الأول”.

وأضاف: “المدرب يحفزي ووضع ثقته في نفسي مثلما حدث في مباراة الطوغو الأخيرة أين أشركني كأساسي، وإن شاء الله نزيد نفرحو أكثر وأكثر”.